أحمد حسن يُطلق "مسبتيش" مع "Universal Music MENA"

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"الخليج 365" من بيروت: أطلق النجم الشاب أحمد حسن أغنيته الجديدة "مسبتيش" مع شركة "Universal Music MENA".

"مسبتيش" تُعبّر عن خيبة أمل وحزن عاشق على خسارة قصّة حبّ كان يُعلّق عليها آمالاً كبيرةً. قصّة لم يتوقّع أبداً أن تنتهي يوماً، وأن ينتهي معها ما وصفه بـ"أجمل حلمٍ في الدنيا".

وعن عنوان هذه الأغنية قال أحمد:" هو يختصر حالة الهجران، فعلى الرغم من غياب الحبيبة إلاّ أنّ الألم الذي ولّده فراقها يُلازم العاشق".

تنتمي أغنية "مسبتيش" إلى نمط موسيقى الـ"POP" وهي من كلمات كريم هاني وألحان أحمد حسن وتوزيع S-LaM SheToz “el-Azraa” ، وهي مُتوفّرة على جميع التطبيقات الموسيقيّة.

من ناحية أخرى، يُحضّرأحمد لأغنية جديدة يتعاون فيها مع أحد مُغنّيي الراب، ومن المُتوقّع أن تصدر خلال السنة.

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