KMulti في إصدار جديد "ما تدري به" مع Universal Music MENA

"الخليج 365" من بيروت: أطلق الفنّان الإماراتيّ خليفة الرميثي المعروف بـ KMulti أغنيته الثانية مع شركة "Universal Music MENA" بعنوان "ما تدري به".
الأغنية من نمط البوب راب ، وهي من كلمات وألحان KMulti وتوزيع DJ Mad
عن "ما تدري به" قال KMulti :" أردت من خلال هذه الأغنية إيصال رسالة مفادها أنّنا غالباً ما ندفع ثمن أخطاء الآخرين. فالكثير من المشاكل التي نُواجهها في الحياة هي نتيجة لتصرّفات أشخاص تجهل مدى الأذى الذي تسبّبته لنا".
وتابع:"إنّ الحجر المنزليّ الذي فرضه فيروس كورونا، جعل كلّ شخص منّا يعود لذاته، ويُعيد النظر بتصرّفاته وبتأثيرها على الآخرين من أهل وأصدقاء وزملاء عمل أو حتّى غرباء".
وختم KMulti بالقول:"علينا أن نُحافظ بإستمرار على التوازن في تصرّفاتنا وعلاقاتنا، وإعادة النظر بقراراتنا قبل إتخاذها، لأنّه بإمكاننا دائماً أن نُقلّص حجم الضرر الذي من المُمكن أن نُسبّبه للآخرين".
أغنية "ما تدري به" مُتوفّرة على جميع التطبيقات الموسيقيّة العالميّة، و الـlyrics فيديو فمُتوفّر على قناة YouMusicArabia.
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