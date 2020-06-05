شكرا لقرائتكم خبر عن هيدى كرم لأشرف زكى: ربنا يقومك بالسلامة أنت السند والضهر لكل عضو بالنقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة هيدى كرم رسالة للفنان اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، معربة عن تمنياتها له بالشفاء ودوام الصحة بعد خضوعة لعملية جراحية، وكتبت عبر حسابها بموقع "انستجرام"، "أنا عمرى ما شفت حد بيرد على تليفونه فى كل وقت فى الـ ٢٤ ساعة ٧ أيّام فى الأسبوع، عمرى ما شفت حد بيتعامل مع كل عضو فى النقابة وكأنه الوحيد عمرى ما شفت حد عنده صبر وطولة بال إن يسمع مشاكل كل واحد فينا بدون ما يزهق ولا يتخنق".



تغريدة هيدي كرم

وأضافت هيدى كرم، "عمرى ما شفت حد منصف وبيعامل أعضاء النقابة كلهم على أنهم عيلته وأهل بيته زيك يا دكتور أشرف.. أنت عارف إنى لما بحس إنى هاقع فى أى مشكلة فى الشغل الحاجة الوحيدة اللى بتطمنى هى فكرة إنك نقيبنا اللى أكيد ها تسندنا وتقف جنبنا.. حتى فى الأزمه بتاعت كورونا وجودى فى نقابه أنت نقيبها مطمنى جداً".

واختتمت كلامها قائلة، "معلش طولت شويه لكن دى مشاعرى ناحية راجل محترم زى حضرتك... كلنا بنحبك وبنحترمك وبندعيلك من قلوبنا ربنا يقومك بالسلامة أنت السند والضهر لكل عضو فى النقابة.. تستاهل كل الحب والتقدير".

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وأكد الفنان إيهاب فهمى، وكيل نقابة المهن التمثيلية، أن الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون خرج من غرفة العمليات بعد الانتهاء من تركيب دعامة فى القلب داخل أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

وأضاف فى تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، أن الدكتور أشرف زكى خضع لعملية تركيب دعامة بالقلب، وانتهى بالفعل من تركيبها وغادر اليوم المستشفى وهو الآن يتواجد داخل منزله، وسيعاود نشاطه فى العمل مرة أخرى خلال فترة راحة قصيرة إن شاء الله.