شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لينا أحمد الفيشاوى لأول مرة مع أخيها غير الشقيق "تيتوس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت لينا الفيشاوى، ابنة الفنان أحمد الفيشاوى، عن وجود أخ غير شقيق لها، ونشرت صورته معها لأول مرة ويدعي "تيتوس الفيشاوى"، وعلقت علي الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام" قائلة، "هذا هو أخي تيتوس الفيشاوي، أنا سعيدة جدًا لأنه أخيرًا فى حياتي وأن أكون قادرة على صنع ذكريات معه، أحبك كثيرًا تيتوس، لا أستطيع الانتظار لرؤيتك قريبًا"، موضحة أنه أخ غير شقيق لها، وأن الصور تعود إلى العام الماضى.



لينا الفيشاوي

من ناحية أخرى، أثار حكم محكمة جنح الدقي بحبس الفنان أحمد الفيشاوى سنة لامتناعه عن سداد نفقة ابنته "لينا" الجدل خلال الفترة الأخيرة، وهو الحكم الذي يتبقى له درجة قضائية واحدة ليكون نهائيا وباتا.

ولدت لينا الفيشاوى في 22 أكتوبر عام 2004، رفض الفيشاوى الاعتراف بابنته، مما دفع والدتها لإثبات نسبها فى المحكمة، وتعيش لينا الفيشاوى مع والدتها هند الحناوي في إنجلترا، المرة الأولى التي قابلت فيها لينا والدها "أحمد الفيشاوى" كانت في عمر الثالثة.

تدرس "لينا" في إحدى المدراس الإنجليزية التي بلغت مصاريفها ما يقارب الـ17 ألف جنيه استرليني.

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سببت مصاريف المدرسة والمعيشة المرتفعة في إنجلترا أزمة بين أحمد الفيشاوى وطليقته هند الحناوي.

أثارت "لينا" الجدل بعدما رفعت صورة جريئة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

حصلت لينا مؤخرًا على حكم بحبس والدها بسبب امتناعه عن سداد نفقة ابنته.

وقالت "ثناء لحظى" المحامية ودفاع الفنان أحمد الفيشاوى، إنهم يستعدون ‏لإعداد مذكرة للاستئناف على الحكم الصادر بحبس موكلها من محكمة ‏جنح الدقى، والذى تم تأييده فى المعارضة، أمام محكمة الجنح المستأنفة‎.‎ مضيفة أنهم سيقومون بالاستئناف على الحكم فى غضون 10 ‏أيام من تاريخ صدوره، وهى المدة القانونية لذلك‎.‎