شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا وسميرة سعيد ورامى جمال ينعون أشرف سالم: صدمة حقيقية برحيله فى عمر صغير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى الملحن أشرف سالم، فى وقت متأخر من مساء الخميس، وأعلن نبأ وفاته كل من الشاعر بهاء الدين محمد، والفنان رامى جمال، عبر صفحاتهما على منصات التواصل الاجتماعى، وعلى الفور توالت كلمات النعى والرثاء لتوديع الملحن الشاب.

والت الفنانة اللبنانية إليسا، فى تدوينه عبر حسابها الشخصى على موقع "تويتر"، "صدمة حقيقية برحيل الملحن المصرى أشرف سالم بعمر صغير وبهالطريقة المفاجئة.. أحر التعازى لعيلتو وكل محبينو وبتمنى الله يعطيهن الصبر عا فقدانو".

كما قالت الفنانة سميرة سعيد، فى تدوينه على صفحتها بموقع "إنستجرام"، "صدمة كبيرة بفقدان صديقى ورفيق رحلة وعشرة عمرى أشرف سالم.. رحيله آخر توقعاتى.. أنا حزينة.. الله يرحمه"، كذلك نعاه الفنان رامى جمال، على صفحته بموقع "تويتر"، وقال "انتقل إلى رحمه الله تعالى صديقى الملحن أشرف سالم.. نسألكم الدعاء لا أراكم الله مكروه فى عزيز لكم".

وكان الشاعر بهاء الدين محمد قد أعلن وفاة صديقه الملحن أشرف سالم، عبر منشور كتبه على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلا، "الملحن أشرف سالم من أقرب الناس لقلبى ومن أقرب صحابى ولسه من كام يوم بنضحك واتفقنا يجيلى هو إيهاب توفيق بس خلاص مات خلاص أشرف مات".

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وتابع، ماكنتش قادر أكتب بس لازم أقولكم أدعوله هو محتاج كده، اللهم إرحمه وإغفرله، وأدخله الجنة دون حساب ولا سابق عذاب، ماحدش يحب الدنيا ولا يحب حد قوى"، وكانت آخر أعمال الملحن أشرف سالم، دعاء بعنوان "يارب يارب" للمطرب إيهاب توفيق، ومن كلمات أحمد عبدالله وتوزيع أحمد عبد العزيز، وتم طرحه خلال شهر رمضان المنقضى.