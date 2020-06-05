شكرا لقرائتكم خبر عن سهر الصايغ: عاوزة أعمل سينما علشان ما اتنسيش وابقى موجودة فى الذاكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة سهر الصايغ إن عملها الدائم فى الدراما التليفزيونية وقلة أعمالها السينمائية ليس باختيارها، مضيفة أنها تسأل نفسها دائماً "هيا السينما معاندانى ليه؟" خاصة أنها لا تملك تفسيراً لذلك، موضحة أنها ترى كل شىء يأتى فى وقته وأنها لم تقصر فى أى شىء وتقوم بعمل ما عليها.

وأشارت سهر لـ"الخليج 365" إلى أن فكرة العمل فى السينما ليست هاجسا بالنسبة لها، وفى نفس الوقت ليست سعيدة بكونها بعيدة عنها مؤكدة: "السينما هى التاريخ، فبعد 100 سنة لن أكن موجودة، لكن لو قدمت أفلام هبقى موجودة فى ذاكرة السينما، وأنه كان هناك ممثلة اسمها سهر الصايغ وغير ذلك هتنسى تماما وهيتنسى كل اللى عملته".



سهر الصايغ

وشاركت سهر الصايغ فى العديد من المسلسلات خلال الـ10 سنوات الماضية تخطى عددها الـ40 مسلسلاً، إلا أنها رغم ذلك لم تتواجد فى السينما إلا بأربعة أفلام فقط هم "سوق الجمعة" مع عمرو عبد الجليل، و"الثمن" مع عمرو يوسف وصبا مبارك، و"فزاع" مع هشام إسماعيل، و"تفاحة حوا" الذى خاضت به تجربة البطولة المطلقة.

وقدمت سهر الصايغ فى رمضان الماضى مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وبطولة يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، سهر الصايغ، ناهد السباعى، أحمد وفيق، محمود الليثى، سارة عادل، محمد مربان، محمد العمروسى، أيمن الشيوى، وضيوف الشرف، ومسلسل "حب عمرى" مع هيثم شاكر وإخراج عبد العزيز حشاد.

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سهر الصايغ من مسلسل النهاية