"ابنته فنانة واعتقل مرتين و3 أفلام فقط خلدت اسمه في تاريخ السينما".. معلومات عن رضوان الكاشف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

تحل اليوم ذكرى رحيل المخرج رضوان الكاشف الـ18، إذ رحل عن عالمنا في 5 يونيو عام 2002.

ونستعرض لكم في هذه السطور معلومات عن المخرج الراحل..

- ولد في حي السيدة زينب في 6 أغسطس عام 1952، لكن أصوله من الصعيد.

- قدم فيلمه القصير "الجنوبية" عام 1984 كمشروع التخرج من المعهد، وحصل بسببه على جائزة العمل الأول من وزارة الثقافة.

- حصل على بكالوريوس من كلية الآداب قسم فلسفة، قبل دراسة الإخراج في معهد السينما.

- قبض عليه عام 1977 بسبب انتفاضة الخبز، وعام 1981، بسبب رفض اتفاقية كامب ديفيد.

- تزوج من الناشطة السياسية عزة كامل.

- ابنته هي الفنانة عايدة الكاشف، التي ظهرت في دور بسنت في فيلم "فوتو كوبي" مع محمود حميدة وشيرين رضا.

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-عمل مساعدا مع يوسف شاهين ورأفت الميهي وداود عبد السيد ويسري نصر الله.

- أخرج 3 أفلام طويلة هي "ليه يا بنفسح، عرق البلح، الساحر".

- كتب وشارك في كتابة "عرق البلح وليه يا بنفسج"، كما أنتج فيلم الساحر.

- فيلم ليه يا بنفسج اختير ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية.

- قال الناقد طارق الشناوي إن أفلامه الثلاثة بين الأفضل عربيا، مضيفا: "رضوان ماكنش جي المهنة عشان ياخد قرشين، وكان عنده حس أدبي عالي، دخل السينما بحب الأديب وعين السينمائي".

- قال المخرج يسري نصر الله، في حوار سابق لـ"الخليج 365"، عن وفاة المخرج بسبب الاكتئاب لعدم تقديم أفلام كثيرة يعبر فيها عن وجهة نظره: "طالما قدم أفلاما عبر فيها عن وجهات نظره، ولم يخون أفكارهم، فقد قدم مشاريعه حتى لو كان فيلما أو اثتين، كل ما في الأمر أنه مات في سن مبكرة، بالعكس أرى أن المعافرة أطالت بقاءه، لو كان دخل المنظومة لمات بشكل أسرع".

توفي في 6 أغسطس 2002 خلال نومه بسكتة قلبية.