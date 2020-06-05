علا رشدي: "هحتاج دكتور نفسناني بعد كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

قالت الفنانة علا رشدي إنها ستحتاج لعلاج نفسي لما سببته لها تلك الفترة من ضغوطات ومتاعب سواء الالتزام بالإجراءات الاحترازية، أو من مسؤوليتها الأسرية، وهوس الإصابة بالفيروس.

وشاركت "علا"، جمهورها ومتابعيها عبر "إنستجرام"، صورة لها برفقة أبنائها وهم يرتدون الكمامات، وعلقت: "أكيد بعد ما الكورونا تمشي (يارب قريب أوي) أنا عن نفسي هحتاج دكتور نفساني متخصص، يعالجني من الجنان اللي حصلي في الفترة دي".

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وتابعت ممازحة جمهورها: "أنا كحيت! أنا لمست علبة اللبن وبعدين لمست شعري!! أنا عديت من جنب محل فيه نفرين من غير ماسك!! هو كلاس العربي على زوم ولا جوجل ميت ولا هاوس بارتي!؟؟ العيال غيرت البيجاما آخر مرة امتى؟؟ طَب أنا مين وبقالي 3 شهور بعمل ايه مع الناس دي في المكان ده؟".

علا رشدي شاركت في الموسم الرمضاني المنقضي بمسلسلي "بـ100 وش"، "ونحب تاني ليه".