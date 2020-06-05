تراند اليوم : "شرين عبدالوهاب" و"حسام حبيب" يردرن على أنباء طلاقهما

"شرين عبدالوهاب" و"حسام حبيب" يردرن على أنباء طلاقهما

انتشرت أنباء على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية حول انفصال المطربة المصرية شرين عبدالوهاب وزوجها الموزع الموسيقي حسام حبيب، بعد مشادة كلامية بينهما، وهو الأمر الذي نفاه كل منهما، مؤكدين أنه لا صحة لما تردد حول انفصالهما.

وسارع حبيب إلى نفي الشائعة التي طالت علاقته بزوجته، وذلك من خلال إعادة نشر صورة عبر حسابه على موقع "تويتر"، نقلاً عن حساب "محمد عبدالواحد" الذي نفي طلافهما قائلاً: "حسام وشيرين في بيتهم الحمد لله اطمنوا ويا رب اللي بيطلع الاشاعات دي يجيلو كورونا ونخلص منه يا رب". وعلق حبيب على التغريدة برمز (إيموشن) وجه ضاحك.



وعلق في تغريدة له: ‏‎"‎فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا‎"‎‏.‏



قريت أخبار أو بمعنى أصح إشاعات مالهاش أي أساس من الصحة ومش مظبوطة بالمرة. #بحبك_يا_صاحبي ♥️ — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) June 4, 2020

— Hossam Habib (@hossamhabib)بدورها، نفت شرين بشكل تام طلاقها من حبيب، وعلقت على الشائعات التي راجت حولهما عبر حسابها على موقع "تويتر"، قائلة: "قريت أخبار أو بمعنى أصح إشاعات مالهاش أي أساس من الصحة ومش مظبوطة بالمرة"، وأرفقت تغريدتها بوسم (هشتاج) حمل اسم "بحبك يا صاحبي".— Sherine Abdel-Wahab (@sherine)

وكانت أنباء ترددت عن استعانة شرين بالمطرب أحمد سعد بعد ‏أن اشتد الخلاف بينها وبين حبيب، ونجح في الصلح بينهما.

ونشر سعد، صورة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تجمعه مع شرين وحسام، وعلق عليها قائلاً: "أصحابي وحبايبي.. وكل اللي بسمعه إشاعات".



