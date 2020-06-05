تراند اليوم : الفنانة شيرين عبد الوهاب تكشف حقيقة خناقتها مع زوجها

ضجيج في القاهرة ليلة أمس بسبب تداول أخبار بشكل مكثف عن خلاف حاد نشب بين المطربة المعروفة "شيرين عبد الوهاب" وزوجها الفنان حسام حبيب .
التسريبات التي انتشرت انتشار النار في الهشيم ليلة أمس أن شجارا حادا وقع بين الزوجين استدعى تدخل عدد من أصدقاء الأسرة على رأسهم الفنان أحمد سعد الذي يعرف بأنه من أقرب أصدقاء المطربة الشهيرة .
وقد سارع زوج شيرين إلى نفي الواقعة واعتبرها مختلقة واستشهد بآية قرآنية "في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا" ، في إشارة إلى أن زواجه من المطربة يتعرض للحسد من كثيرين .
غير أن الفنانة التي نفت هي الأخرى ما يتردد عن شجارها مع زوجها علقت في حسابها على موقع تويتر بعبارة ليس من المعتاد أن تقال بين الزوجين .
فكتيت تقول : قريت أخبار أو بمعنى أصح شائعات ملهاش أي أساس من الصحة ومش مظبوطة بالمرة" ، ثم ختمت بقولها : بحبك يا صاحبي ، وهو هاشتاج شائع غير أنه لا يلائم لغة الحديث بين زوجين .
وتعتبر المطربة المصرية المعروفة من أكثر الفنانات إثارة للجدل بسبب عفويتها في الأحاديث والتعليقات ، الأمر الذي جعلها مادة للملاحقة الدائمة بالأخبار والشائعات .