تراند اليوم : أول صورة تجمع بين ابنة "أحمد الفيشاوي" وأخيها "تيتوس الفيشاوي"



شاركت لينا ابنة الممثل المصري أحمد الفيشاوي، صورة عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام" تجمعها بأخيها غير الشقيق، تيتوس الفيشاوي.



وعلقت لينا الفيشاوي على الصورة: "هذا هو أخي تيتوس الفبشاوي، سعيدة للغاية أنه أخيرًا دخل إلى حياتي وأن أكون قادرة على صنع الذكريات معه".

وعبرت عن مشاعرها تجاه أخيها، قائلة: "أحبك جدًا تيتوس ولا أستطيع الانتظار حتى أراك قريبًا".

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وفيما أرفقت الصورة بعدة أوسمة (هاشتاجات) توضح علاقتها بأخيها، حيث وصفته بأخ من أم آخرى وأخ نصف شقيق، قالت إنها تعود إلى إجازتهما في العام الماضي.

وكان "تيتوس" ظهر للمرة الأولى في العام الماضي بعد تداول صوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي والحديث عن كونه ابن أحمد الفيشاوي من زوجته السابقة الألمانية دينيس وولمان. إلا أن الممثل المصري لم يؤكد أو ينفي ذلك.



يذكر أن الفيشاوي تزوج من قبل خمس مرات، الأولى كانت من هند الحناوي والدة ابنته لينا، والثانية من وسام عاطف ثم تزوج من ألمانيه تدعى دينيس وولمان خلال سفره مع والدته الممثلة سمية الألفى في رحلة علاج بألمانيا، وبعد انفصاله عنها تزوج من الإعلامية اللبنانية رولا ديبس، ثم وقع الطلاق بينهما، قبل أن يعلن زواجه الخامس من زوجته الحالية ندى الكامل.