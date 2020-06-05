كتب هاني نصر العربي في الجمعة 5 يونيو 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر محمد جمعة يتفوق على محمد علاء في استفتاء "الخليج 365 الفني" اليوم كأفضل ممثل دور ثان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر الفنان محمد جمعة، استفتاء، في قائمة أفضل مممثل دور ثان في رمضان 2020، اليوم الموافق الجمعة 5 يونيو

وجاء محمد جمعة في المركز الأول، حيث حصد 24,480 صوتًا، ما يعادل 27,69%، محمد علاء.

ولا يزال التصويت مستمرًا، ويمكنكم المشاركة في استفتاء الخليج 365 الفني عبر هذا الرابط: اضغط هنا





يذكر أن محمد جمعة خاض السباق الرمضاني بمسلسل البرنس مع الفنان محمد رمضان ، وفرصة ثانية، مع النجمة ياسمين صبري، وأشاد الجمهور بأدائه في كلا الدورين.