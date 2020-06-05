زواج نيللي كريم يجتاح مواقع التواصل وردها يقطع الشك باليقين

اجتاح خبر زواج النجمة المصرية نيللي كريم من رجل الأعمال عمر إسلام مواقع التواصل بشكل كبير في الساعات الماضية، إلا ان بطلة “بـ100 وش” نفت الموضوع، مؤكدة أنه عندما تتزوج ستعلن الخبر السعيد بنفسها.

وأكدت نيللي أن هناك بالفعل مشروع قائم، لكن لم يُكلل حتى الآن بالزواج أو حتى الارتباط الرسمي.

وعلقت نيللي على الخبر ساخرة: “والله لما هتجوز هقول.. مش هتجوز فيب السر والله، دي مش طريقتي خالص”، وذلك في تصريح خاص لها لـ “اليوم السابع”.

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وكانت “كريم” قد تحدثت عبر صفحتها الرسمية على موقع فايسبوك، عن أهمية تجربة الزواج، مستعينة بأحد المشاهد الذي قدمته في مسلسل “ذات”، قائلة: “أنا الجواز بالنسبة لي حاجة مهمة وهو ده مستقبلي”.. لترد عليها صديقتها في المسلسل: “لأ مستقبلك هو كيانك، مش راجل تعتمدي عليه ولما يسيبك تقعدي تعيطي زي الولايا وتحطي إيدك علي خدك” فتجيبها: “كل واحد قادر يحدد اولوياته يا صفية.. وأنا حرة”.

نذكر أن الفنانة المصرية نيللي كريم كانت متزوجة من شخص من خارج الوسط الفني وأنجبت منه كريم ويوسف لكنها انفصلت عنه بعد ذلك، وفي عام 2004 تزوجت من اخصائي التغذية د. هاني أبو النجا وانجبت منه سيليا وكندة وفي عام 2015 اعلنت عن انفصالهما.

نشير ان نيللي كريم كانت قد حققت نجاحاً كبيراً خلال السباق الرمضاني 2020 بمسلسل “بـ 100 وش”، حيث شاركها في البطولة كل من آسر ياسين، مصطفى درويش، إسلام إبراهيم، شريف دسوقي وغيرهم. تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكرى‏‎.