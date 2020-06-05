شيرين عبد الوهاب تطلب الطلاق من حسام حبيب؟

في الساعات الماضية، خرجت أخبار تتحدث عن خلاف كبير وقع بين النجمة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب في فيلا الأخير في مدينة الرحاب، حيث وصل الخلاف بينهما الى التراشق ‏بالألفاظ، وطلب شيرين للطلاق، إلا ان شيرين وحسام خرجا عن صمتها ونفيا تلك الأخبار.

فكتبت شيرين: “قرأت أخبارأ أو بمعنى أصح إشاعات ليس لها أي أساس من الصحة وليست صحيحة بالمرة. #بحبك_يا_صاحبي”.

Advertisements

أما حسام حبيب نفى صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل عن وجود خلاف كبير مع زوجته ‏شيرين عبد الوهاب، مقتبسًا آية من القرآن الكريم في تغريدة له عبر حسابه ‏الرسمي على تويتر، جاء فيها: ‏‎”‎فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا‎”‎‏.‏

بدوره نشر أحمد سعد صورة تجمعه مع الزوجين وكتب: “اصحابي وحبايبي… وكل الذي أسمعه اشاعات”.

ولكن بحسب “اليوم السابع” ان شهود عيان أكدوا استعانة شيرين بصديقها النجم أحمد سعد بعد ‏أن اشتد الخلاف بينها وبين حسام حبيب، ونجح سعد في الصلح بينهما.