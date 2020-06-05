نجوى كرم تترقّب بحذر وتنتظر موعد إطلاق أغنيتها الجديدة

متابعة بتجـــــــــرد: تراقب الفنانة نجوى كرم بحذر الأوضاع الراهنة في لبنان، لتقرّر تحديد الموعد المناسب لإصدار أغنية جديدة.

وفي جعبة نجوى كرم بحسب بعض المصادر ثلاث أغنيات جاهزة للتسجيل، لكنّها لم تقرّر بعد أيّة أغنية ستصدرها أوّلاً فور استقرار الوضع في لبنان.

من جهة أخرى، أعاد متابعو كرم نشر فيديوهات من حفلاتها المباشرة وخصوصاً حفلتها الأخيرة في عيد الفطر، معبّرين عن شوقهم لمشاركتها الحفلات في عدد من البلدان العربية والعالمية، واستطاع “هاشتاغ” “نجوى كرم الفرح المباشر” أن يتصدّر قائمة الأكثر تفاعلاً في الساعات الأخيرة في عدد من الدول العربية.

جدير بالذكر أن نجوى كرم تنتظر تحديد الموعد النهائي لعرض حلقات برنامج “ذا فويس سينير” الذي تأجل قبل أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا، ومن المقرر أن يُحدّد الموعد النهائي عقب عيد الفطر المبارك.