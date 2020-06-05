"قضية لاري نصار".. أكبر فضيحة رياضية في أمريكا على نتفليكس

حليمة الشرباصيالجمعة 2020/6/5 10:03 ص بتوقيت أبوظبي
أعلنت نتفليكس عن طرح وثائقي جديد بعنوان "Athlete A"يكشف عن واحدة من أضخم الفضائح في تاريخ الرياضة على الإطلاق.
وفقًا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، فسوف تطرح الشبكة تقارير تفصيلية عن محاولات مراسلي مدينة إنديانابوليس كشف الستار عما حدث لمنتخب الجمباز الأمريكي.
من المتوقع أن يتضمن الوثائقي كيف نجح المنتهكون في النجاة، بينما تحكي آلاف الناجيات من الاعتداء الجسدي عن تجاربهم الأليمة.
ويركز الوثائقي على قضية الطبيب لاري نصار، صاحب أضخم قضية اعتداء جسدي في التاريخ، بعد اتهامه بالاغتصاب والاعتداء على 140 لاعبة في منتخب أمريكا للجمباز خلال عمله مع المنتخب، والحكم عليه بالسجن 60 عامًا.
ويشير عنوان الفيلم، "اللاعبة إيه"، إلى لاعبة الجمباز ماجي نيكولز أول من رفع قضية على الطبيب لاري نصار، لتفتح الباب لكثير من اللاعبات غيرها للاعتراف بحقيقة ما حدث معهن من انتهاك.
يُطرح الفيلم 25 يونيو/حزيران المقبل.
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