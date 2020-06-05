الوسط الفني يُفجع بوفاة أشهر الملحنين أشرف سالم

Jun 05, 2020
في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، رحل الملحن أشرف سالم عن عمر ناهز 50 عاماً إثر معاناته من ذبحة صدرية، وذلك بعد يومين من دخوله المستشفى.
ويعتبر سالم واحداً من أشهر الملحنين، حيث قدم العديد من الأغاني لنجوم الفن نذكر منهم: سميرة سعيد، محمد منير، آمال ماهر، محمد فؤاد، مصطفى قمر، ايهاب توفيق، كارمن سليمان، ميرهان حسين، محمد محيي، جنات وغيرهم.
أخر أعمال أشرف سالم التي طرحت في الفترة الأخيرة، الموسيقى التصويرية لمسلسل “يا أنا ياجدو” الذي عرض في شهر رمضان 2019.
وكان الشاعر بهاء الدين محمد، قد أعلن عن خبر وفاة صديقه الملحن أشرف سالم، عبر منشور كتبه على حسابه عبر موقع فايسبوك.
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