شكرا لقرائتكم خبر عن 2.5 مليون مشاهدة لتريلر فيلم تشارليز ثيرون الجديد The Old Guard والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق أول تريلر تشويقى لفيلم الممثلة العالمية تشارليز ثيرون الجديد The Old Guard، مشاهدات وصلت إلى نحو 2.5 مليون، وذلك منذ طرحه على الحساب الرسمى لـ شبكة نيتفلكس فى 21 مايو الماضى، على أن يطرح الفيلم فى 10 يوليو المقبل، ويدور الفيلم حول مجموعة سرية ومترابطة من المرتزقة بقيادة المحاربة أندى (تشارليز ثيرون) يتمتعون بقدرات غامضة تمنعهم من الموت، ويحاربون منذ قرون لحماية العالم.

وحين يتم تعيين هذا الفريق لأداء مهمة طارئة، وتتعرض قدراتهم الخارقة فجأة للخطر، فإن الأمر يعود إلى أندى ونايل (كيكى لاين) أحدث الجنود انضماماً للفريق، لمساعدة المجموعة على مواجهة التهديدات التى يفرضها هؤلاء الذين يحاولون نسخ قدراتهم والتربح من ورائها مهما كلف الثمن.

فيلم The Old Guard مقتبس عن سلسلة الروايات المصورة التى قام بتأليفها جريج روكا، ومن إخراج جينا برينس بايثوود، مخرجة أفلام LOVE & BASKETBALL, BEYOND THE LIGHTS.

بالإضافة إلى ذلك تنضم الممثلة الأمريكية العالمية جيسيكا ألبا إلى عالم نيتفلكس، من خلال بطولتها للفيلم الجديد Trigger Warning، على أن تقوم المخرجة مولى سوريا، المرشحة للأوسكار عن فيلم Marlina the Murderer in Four Acts، بإخراج العمل الجديد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "hollywoodreporter"، ويدور فيلم Trigger Warning على المحارب (ألبا) التى ترث شريط جدها وتواجه معضلة أخلاقية بعد معرفة الحقيقة وراء وفاته المفاجئة، على أن يقوم المؤلف جوش أولسون بكتابة النص.

كما أعلنت شبكة نيتفلكس عن طرح مسلسلها الجديد Cursed، سيدة البحيرة، خلال صيف 2020، ولم تحدد الشبكة بعد موعد محدد لـ طرح المسلسل المستوحى من الكتاب الأفضل مبيعًا الصادر عن صحيفة نيويورك تايمز، كتاب من تأليف "توم ويلر" و"فرانك ميلر"، التى تحمل نفس الاسم، حيث يتم تجسيد الأسطورة "الآرثريّة" التي يتم سردها من منظور "نيميو"، الشابة ذات الموهبة الغامضة التي يشاء لها القدر أن تتحول إلى "سيّدة البحيرة" ذات القوى الشديدة والمأساوية.

وتستكمل أحداث المسلسل الجديد Cursed الذى سيتكون من 10 حلقات تطرح دفعة واحدة على المنصة، وستصل مدتها إلى حوالى ساعة، فى أعقاب وفاة والدتها حيث تجد شريك جديد غير متوقع وهو "آرثر" أحد المرتزقة، وذلك خلال سعيها للوصول إلى "مارلين" لتسليمه السيف القديم، وعلى مدار رحلتها، ستكون "نيميو" رمزا للبسالة والتمرد ضد جماعة "القناصة الحمر"، وشريكهم المتواطئ معهم "الملك أوثير".