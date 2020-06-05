شكرا لقرائتكم خبر عن وائل عبد الله يضع اللمسات الأخيرة لعمليات المونتاج بفيلم "يوم 13" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضع المخرج وائل عبد الله اللمسات النهائية للمونتاج والمكساج وعمل الموسيقى التصويرية لفيلم "يوم 13"، للنجمة دينا الشربينى والفنان أحمد داوود، ويعد العمل أول فيلم رعب مصرى أحداثه تدور فى إطار الإثارة والتشويق، حيث مفترض طرح الفيلم بموسم عيد الأضحى المقبل، لكن هنك تغييرات ستحدث بعد فتح السينمات وإنتهاء أزمة فيروس كورونا.

فيلم "يوم 13" انطلق تصويره يوم 16 ديسمبر الماضى وبطولة أحمد داوود ودينا الشربيني وشريف منير ومحمد ثروت ونسرين أمين وأروى جودة وأحمد زاهر وفيدرا ومحمود عبدالمغني ومجدي كامل ونهال عنبر ونهى عابدين ومحمد الصاوي وتأليف وإخراج وائل عبد الله، كما تفاضل الجهة المنتجة حاليا بين اسم "يوم 13" و"القصر الملعون".

وتدور أحداث الفيلم حول قصر ملعون يتعرض بسببه أحد الأفراد لمشاكل عديدة، يحاولون حلها لكنهم يفشلون، وتم تصوير أحداث الفيلم فى أستوديو مكة، حيث تم بناء ديكور ضخم استغرق تنفيذه ثلاثة أشهر، عبارة عن قصر تدور فيه أغلب أحداث الفيلم، كما تم تصوير بقية الأحداث فى عدد من بلاتوهات مدينة الإنتاح الأعلام، وتخطت ميزانية الفيلم حاجز الـ9 ملايين جنيه، ومن المقرر أن يشهد هذا الفيلم طفره جديدة ومختلفة فى السينما المصرية على مستوى الصورة والديكورات والتقينات المستخدمة.