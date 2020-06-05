محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: شاركت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بـ"إنستجرام"، صورا جديدة لها خلال تواجدها بالعزل المنزلي. وظهرت "ميريام"، بفستان صيفي، وعلقت قائلة: "الأزرق هو من ألواني المفضلة". وتحرص الفنانة اللبنانية على مشاركة جمهورها بالكثير من تفاصيل حياتها، خلال فترة العزل المنزلي، مثل تجهيزها الحلويات في المطبخ، أو ممارسة الألعاب الرياضية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور| ميريام فارس بفستان أنيق في العزل المنزلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.