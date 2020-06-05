صور| "محتاجنا معنويا".. أحمد فلوكس يزور مؤسسة "معانا لإنقاذ إنسان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

زار الفنان أحمد فلوكس، مؤسسة "معانا لإنقاذ إنسان"، التي يتواجد بها عدد كبير من الذين لا مأوى لهم.

ونشر "فلوكس"، صورًا من زيارته عبر حسابه بـ"إنستجرام"، ظهر خلالها مع عدد كبير من كبار السن ونزلاء الدار، وعلق: "لازم تروحوا ولازم تشاركوا، بجد الناس دي محتاجنا معنويا قبل أي حاجة، لقيت فنانين ومحامين ومحاسبين في الأصل ولكن لظروف حياتهم بقوا مشردين، في اللي أهله ماتوا وفي اللي اتصدم صدمة كبيرة في حياته فقد الذاكرة، وفي اللي بقي مبينطقش، لأنه من كتر قوة صدمته في حاجة مبقاش عاوز يتكلم مع حد وكمان ولا حد يجي ناحيته وده أكتر نوع واجعني قوي من جوا، الناس دي محتاجانا".

مؤسسة "معانا لإنقاذ إنسان"، يديرها المهندس محمود وحيد، وتهتم بجمع المشردين من الشوارع، والعمل على رعايتهم داخل المؤسسة.