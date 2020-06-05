صابرين توجه رسالة للملتزمين بالبقاء في المنزل: "كتر خيركم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

وجهت الفنان صابرين، رسالة لمصابي فيروس كورونا والأشخاص الملتزمين بالحجر المنزلي والمضطرين للعمل في ظل انتشار الفيروس، في تغريدة عبر حسابها بـ"تويتر".

وغردت "صابرين"، عبر تويتر: "لكل الناس المرضى حاليا بفيروس كورونا سلامتكم ألف سلامة، وربنا يعجل بشفائكم، لكل الناس الملتزمة وقاعدين في بيوتهم كتر خيركم إنكم سبب في إن الأعداد مش مفزعة، لكل الناس اللي بتشتغل في الرعب ده ربنا يحفظكم ويقويكم وكتر خيركم على أي خدمة بتعملوها".

وشاركت صابرين في الموسم الرمضاني المنقضي بمسلسل "ليالينا 80"، مع الفنانة غادة عادل، الفنان إياد نصار، والفنان خالد الصاوي، من إخراج أحمد صالح.