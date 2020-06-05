القاهرة - لايف ستايل شارك الفنان احمد سعد جمهورة بصورة جديدة له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام مع شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب من داخل منزلهم. وظهرت شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب بالصورة في حالة ود وسعادة بعد شائعات خلافها مع زوجها وتدخل احمد سعد للصلح بينهما. وعلق أحمد سعد على الصورة قائلا " اصحابي وحبايبي". ونفت شيرين عبد الوهاب عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلة "‏قريت أخبار أو بمعنى أصح إشاعات مالهاش أي أساس من الصحة ومش مظبوطة بالمرة. ‎#بحبك_يا_صاحبي".

أول تعليق من شيرين عبد الوهاب بعد شائعات خلافها مع زوجها حسام حبيب.. شاهد

وانتشر منذ قليل خبر عن وجود خلاف شديد وصل لحد التشابك بالأيدي بين المطربة شيرين عبد الوهاب وزوجها المطرب حسام حبيب تدخل على إثره الفنان أحمد سعد للصلح بينهما بناء على طلب شيرين. Advertisements قد يهمك ايضاً: أحمد سعد يتألق بأغنية جديدة في أحداث الحلقة 21 من "البرنس" أحمد سعد يعلن نجاحه وتصدره التريند بـ5 أغاني دُفعة واحدة.

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كانت هذه تفاصيل خبر أحمد سعد يثير الجدل بصورة له مع شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد شائعات خلافهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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