شكرا لقرائتكم خبر عن قوم وغير بنفسك.. ناهد السباعى فى هيئة "حارسة الأرض" تدعو لحماية الكوكب من الدمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأت الفنانة ناهد السباعى، جمهورها ومتابعيها على منصات التواصل الاجتماعى، بصورة جديدة تمتعت بتصميمات مختلفة أظهرتها فى هيئة "حارسة الأرض"، حيث جلست ناهد مرتدية ملابس باللون الأخضر تشبه زى السكان الأصليين لقارات العالم الجديد والأفارقة القدامى، بينما تمسك بيدها مجسم للكرة الأرضية ينمو من الجزء العلوى له نبات أخضر.

ونشرت ناهد السباعى، الصورة عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وكتبت فى تعليقها عليها: "لا تحافظ على الهدوء، اخرج وقم بإجراء التغييرات.. يتم تدمير الأرض من قبل المرضى النفسيين.. شكرًا زياد الحضرى على التصميم الجميل المفضل لدى أيضًا"، لتبدو وكأنها دعوة للحفاظ على البيئة والحياة على الأرض من الدمار بيد هؤلاء غير المبالين بالآثار السلبية التى يعانى منها الكوكب بسبب التلوث وغيره من الأمور المرتبطة بتصرفات البشر الضارة بالأرض.

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وفى شهر مايو الماضى، كانت قد نشرت الفنانة ناهد السباعى عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، صورا وأبيات شعر كتبها والدها فى يوم مولدها، لافتة إلى أنها ولدت فى ليلة 27 من شهر رمضان، وحينها كتبت ناهد السباعى، فى تعليقها على الصور: "أنا اتولدت ليلة 27 رمضان وبابا كان بيحب عيد ميلادى الهجرى قوى وكتبلى شعر أول م اتولدت (أنت من الرحمن هدية) اللهم ارحم من مات بالدنيا ولم يمت بقلوبنا اللهم أرحم أبى وأسكنه جنتك".

يذكر أن الفنانة ناهد السباعى، شاركت فى مسلسل "النهاية"، والعمل فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، وشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وسوسن بدر وسارة عادل وزكى فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، وموسيقى تصويرية هشام خرما و تدور أحداثة فى عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة، خاصة مع ظهور إنسان آلى مستنسخ منه.