شكرا لقرائتكم خبر عن بيومي فؤاد: أفضل تقديم الدور الثاني عن البطولة المطلقة ولم أكرر نفسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان بيومي فؤاد أن تقديم أدوار ثانية أقوي بالنسبة له من تقديم بطولة مطلقة، مضيفًا: محمود المليجي لم يكن يومًا بطلا، ولكنه كان نجم النجوم، وللأسف عندما يعمل الفنان بطولة مطلقة، يحرج المنتجين بعد ذلك من طلبه في دور ثاني، ولذا أفضل أن أظل أقدم أدوارًا ثانية، وبالمناسبة كنت قد وقعت مسلسل من بطولتي منذ أربع سنوات، ولكن لم يحن الوقت للعمل فيه".

وأضاف بيومي خلال استضافته في برنامج التاسعة علي القناة الأولي مع الإعلامي وائل الإبراشي، أنه بالرغم من تقديمه الكثير من الأدوار، لكنه لم يكرر نفسه، متابعًا: نجاح حسن حسني يكمن في ذلك فكل دور قدمه كان مختلف تمامًا عن الدور الآخر، ولست الوحيد الذي يقدم الكثير من الأعمال في الموسم الواحد، فهناك عمالقة قاموا بذلك مثل الفنان عزت أبو عوف الذي قدم مايقرب من ٩ مسلسلات في عام واحد، وكذلك الفنان محمود الجندي، والعظيم إسماعيل ياسين الذي كان يتهافت عليه مديرين الإنتاج فالتنوع هو سبب النجاح، فلابد أن تختلف في أداءك حتي لا يشعر الناس بالملل".

وتابع: عملي مع العديد من النجوم العظماء جعلني أتعلم منهم الكثير مثل نور الشريف ومحمود عبد العزيز، وكذلك العظيمة يسرا التي قامت بإيقاف التصوير يوم كامل بسبب مساعد مخرج أهين، فمن وجهة نظري هذه هي النجومية أن تحابي علي الجميع.

وعن الكوميديا في مصر، قال: ليس لدينا مشكلة في الكوميديا فلدينا الكثير من الممثلين الكوميديانات وكذلك المؤلفين، ولكن هناك اختلاف في أراء المتلقين فمنهم من يريد الضحك فقط دون عمق، ومنهم من يريد الكوميديا داخل السياق الدرامي .

وأوضح أن هناك الكثير من النجوم الذين لم يكتشفوا بعد، والدليل علي ذلك شريف الدسوقي "سبعبع" الذي تميز وعلق في أذهان الكثيرين في مسلسل بـ"100 وش"، وتفاجأت عندما علمت بأنه حاصل علي أفضل ممثل بمهرجان القاهرة السينمائي، وهو رجل عظيم تخطي عمره الخمسون عامًا، مضيفا: "دائما ما أقول أخلص كي تصل لهدفك" .

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وقال إن مسلسل "رجالة البيت" أنتقده الكثير، وقد قدمت اعتذارًا للجمهور الذي استاء منه عندما تحدث عنه مع أحد الصحفيين، متابعًا: كان مضمون كلامي هو إعتذاري للجمهور الذي خذله العمل، وصرحت بأسباب التي دفعت مسلسل رجالة البيت ليظهر بهذا الشكل وكان علي رأسهم جائحة كورونا التي غيرت دراما المسلسل ككل، حيث لغينا الكثير من المشاهد وأصبحت معظمها داخل البيت، وتم تقليل فريق العمل للنصف، ولكن فوجئت بتصريح آخر لم أقوله فأنا لم أقل (دمنا تقيل)".

وعن مسلسل "خيانة عهد"، قال بيومي فؤاد: لم أقدم أدوار جادة منذ عام 2017، وكان معظم أعمالي كوميدية، ولكني لم أكن أحب أن أصنف كممثل كوميدي، فالممثل من وجهة نظري يقدم كل أنواع الدراما، لذلك مشاركتي في مسلسل خيانة عهد كانت فرصة لتقديم دور مختلف، وكان هناك العديد من المشاهد الصعبة في المسلسل مثل مشهد المصنع الذي كنت أبكي فيه علي وفاة هشام، ولكي أصل لتلك المرحلة من الحزن طلبت إضافة بعض الجمل الحوارية بيني وبينه كي توضح مدي العلاقة والحب بيني وبينه.

ويري بيومي فؤاد أن تقديمه بعملين مختلفين تماما عن بعضهم في نفس الموسم هو أمر إيجابي، حيث يوضح مدي إمكانية الممثل في تقديم أدوار متنوعة، ولكنه يضره علي المستوي الشخصي وخاصة في كتابة إسمه أو وضع صورته في تتر المسلسل، وقد طلب منه بعض المنتجين أن يزود الأجر الذي يتقاضاه ويقوم بالمشاركة في عمل واحد فقط ولكنه رفض.