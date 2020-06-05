شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الفخرانى يدرس خوض السباق الرمضانى فى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس النجم يحيى الفخرانى فكرة تقديم مسلسل جديد فى شهر رمضان المقبل 2021 وذلك بعدما غاب عن الموسمين الماضيين، حيث تلقى عروضاً من شركات الانتاج للظهور فى دراما رمضان المقبل ووافق من حيث المبدأ، وبدأ بالفعل فى تلقى أفكار جديدة لعدد من المؤلفين مبكراً من أجل النظر فيها لاختيار الأنسب له.

وانشغل يحيى الفخرانى طوال العام الماضى بعرض مسرحيته "الملك لير" على مسرح كايرو شو بأحد المولات الكبرى فى التجمع الخامس، اضافة إلى السفر مع المسرحية للعرض فى المملكة العربية السعودية وتحديداً فى موسم الرياض الترفيهى حيث عرضت المسرحية هناك 4 ليال وقرر الغياب عن الدراما للعام الثانى على التوالى.



يحيى الفخرانى

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وكان آخر مسلسلات يحيى الفخرانى "بالحجم العائلى" والذى تم عرضه فى شهر رمضان 2018، تأليف محمد رجاء، وإخراج هالة خليل فى أولى تجاربها بالتليفزيون، وبطولة يحيى الفخرانى، ميرفت أمين، يسرا اللوزى، وأحمد مجدى، وندا موسى، وركين سعد، وكارولين خليل، وعمر حسن يوسف، وشيماء سيف، وأحمد كرارة، ومحمد مهران، وديانا هاشم وآخرين.

جدير بالذكر ان النجم يحيى الفخرانى تم تكريمه مؤخراً من مهرجان أبوظبى للثقافة والفنون، تحت رعاية الشيح نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح، عن تاريخه الفنى الزاخر بالأعمال المهمة سواء فى الدراما أو السينما أو المسرح، وذلك خلال حفل أقيم فى المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ليلى علوى، رانيا فريد شوقى، صابرين المخرجة ساندرا نشأت، مفيد فوزى، السيناريست وحيد حامد، مجدى صابر رئيس الأوبرا، أسامة هيكل، جاسمين طه.