شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حجز أحمد فلوكس بأحد مستشفيات القاهرة.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حجز منذ قليل، الفنان أحمد فلوكس داخل أحد المستشفيات بالقاهرة بمنطقة الزمالك، لتعرضه لوعكة صحية مفاجئة، وذلك بسبب الإجهاد الشديد الذي يقوم به الفترة الماضية بعمله لمدة ساعات طويلة، وأيضًا إجهاد نفسي وعصبي داخل شركته الجديدة لمدة ٢٠ ساعة باليوم، ما اضطر الطبيب المتابع لحالته الصحية، لاحتجازه بالمستشفى لحين الاطمئنان علي صحته، وطلب منه الراحة لمدة أسبوع علي الأقل والنوم لوقت كاف في اليوم والانتظام في الأكل.

كان آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف: هند صبرى، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم، وموسيقى تصويرية عمر خيرت. ونال فلوكس عن دوره فى الفيلم العديد من الاشادات وحصل أيضا على عدة جوائز وتكريمات.

الفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة السيناريو والحوار أمير طعيمة، يتناول الفيلم قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذى يُدعى "نور"، ويناقش المرحلة الزمنية بداية حرب 1967 مرورا بحرب الاستنزاف.