شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين على: الفرق الوحيد بين "النهاية" وأعمال الخيال العالمية اللغة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت المطربة ياسمين على فى دراما رمضان الماضى، بمسلسل "النهاية" مع النجمين يوسف الشريف وعمرو عبد الجليل، والمخرج ياسر سامى، لتقدم التجربة التمثيلية الأولى لها، بعد أكثر من تجربة أخرى صغيرة، ”الخليج 365” أجرى معها حوارا، للحديث عن دورها بالمسلسل، وألبومها الجديد وأشياء أخرى كثيرة، وإليكم نص الحوار:

فى البداية سألناها عن ترشيحها لمسلسل النهاية، مع النجم يوسف الشريف قالت: "تم ذلك من خلال المخرج ياسر سامى وتم التعارف بيننا من خلال أوبريت "بكرة أحلى"، وهو من قام بترشيحى لهذا الأوبريت، وهو مخرج متميز وفوق العادة ومن خلال نقاشنا عرض عليا دور "شادية" فى مسلسل "النهاية" وبدأ سرد الأحداث لى، ووصف المسلسل أنه أول مسلسل خيال علمى بمصر فأبهرتنى الفكرة والموضوع، ولأنى واثقة فى شغل ياسر، وشاهدت جزءا قد تم تصويره قبل المونتاج فاتخذت القرار فورًا بالمشاركة فى العمل".

أما عن المشاهد الصعبة التى واجهتها عند تقديمها لشصية "شادية"، قالت: آخر مشهد وهو مشهد القتل كنت مرعوبة من فكرة الدم، لأن بطبيعتى مبحبش شكل الدم، وحاولت ألا أظهر مدى خوفى وقلقى لفريق العمل حتى لا أشغلهم بقلقى، وأكون مصدر عبء عليهم، لأن التصوير كان فى وقت العرض، ويتم أخد المشاهد لعمل المونتاج فورًا ليتم عرضه حلقة بحلقة، وشعورى الذى ظهر بالمشهد كان حقيقيا فعليا لدرجة إنى كنت مغمضة عينى فعلا حتى لا أرى منظر الدم عندما سقط على الأرض".

وعن كواليس العمل مع نجوم المسلسل، قالت ياسمين: من أفضل الكواليس بالنسبة لى، ومع بداية ترشيحى له كنت وقتها اقتربت من الانتهاء من مسلسل "بت القبائل"، والحمد لله المسلسلين من أجمل الكواليس.

أما عن ردود الفعل على مسلسل "النهاية"، قالت ياسمين على "بصراحة كنت متوقعة نجاحه، ولست متحيزة للمسلسل لأنى مشاركة بالعمل لكنى أحكى بحيادية كوجهة نظر لمشاهدة من الجمهور، وأيضا كخريجة إعلام فاهمة ومذاكرة جيدا طريقة عرض أفلام ومسلسلات الخيال العلمى التى تعرض عالميا، ولا يمكن التمييز أنه عمل مصرى إلا من خلال اللغة فقط، وبالطبع أفتخر أننى قد شاركت بأول مسلسل عربى مصرى خيال علمى وبمخرج مصرى عبقرى وهو المخرج ياسر سامى ولمؤلف متميز وهو عمرو سمير عاطف، وبطولة مجموعة من أهم الممثلين الموجودين بوقتنا الحالى.

Advertisements

وعلى الصعيد الغنائى، وألبومها الجديد، أضافت ياسمين على "المفروض قبل أحداث كورونا كان سيتم طرح سنجل من الألبوم، لكن حدث تعطيل مفاجئ، وبعدها انشغلت فى تصوير مسلسل "بت القبائل"، وكنت أنوى طرح الألبوم بعد "بت القبائل" مباشرة، حتى جاء فيروس كورونا وعطل كل شىء، وسيتم طرح الألبوم بمجرد انتهاء الأزمة، لأن بصراحة خايفة أطرحه يتعرض للظلم خاصة أن الجمهور عير مؤهل يسمع أغانى لانشغاله بالأحداث الجارية.

وعن الأغانى التى تم تسجيلها من الألبوم، ومن الذين تعاونت معهم فيه، أوضحت ياسمين على: حتى الآن سجلت 3 أغانى وتم إنجازهم مع مدين كملحن وتامر حسين كشاعر، وبالنسبة لى الألبوم هيكون صغير، فمن المحتمل أن يحتوى على ستة أو سبعة أغانى على الأكثر، ومازال جارى اختيار باقى الأعمال، ومن المعتاد عنى أنى أقدم اللون المبهج الذى يدعو للتفاؤل لكن بالألبوم عملت على الاختلاف بوجود دراما وقصص مختلفة عنى كياسمين لم أعشها لكنى أسعى لتقديمها لأنها بتمس الناس، وسيتم طرح أغنية سنجل من الألبوم نفسه، وليست خارج الألبوم لمعرفة ردود الأفعال أولا ومدى التقبل لنزول الألبوم.

وأضافت "بعدها سيتم طرح الألبوم مرة واحدة، وليست غنوة عنوة لأنى كياسمين بحب السنجل أكتر، لأنى بحب الأغنية المتعوب فيها، أما عن فكرة وجود ألبوم كامل، فهذه فكرة تامر حسين، لأن فتاريخ الفنان لابد من وجود ألبوم كامل فى أرشيفه".

وبسؤالها عن الأفضل لديها بين الغناء والتمثيل، ردت ياسمين على "الغناء دون أن أفكر لأن الغناء بدمى، أما التمثيل فهو سكة فتحت لى بإرادة الله وربنا وقف ليا ناس عملت على مساعدتى وأولهم الفنان محمد صبحى، والمخرجين حسنى صالح وياسر سامى، ولم أسعى لدخولى المجال لكنها إرادة الله والحمد لله تم اختيارى بعمل كمسلسل "النهاية" فهو عمل قوى ولم أكن أتخيل أن أكون جزءا من فريق العمل.

وأبدت ياسمين على رأيها فى الحفلات الأونلاين ومدى إمكانية تقديم حفل للجمهور على نفس المنوال خلال الفترة المقبلة، قائلة "دون أن أحكى عن نفسى كثيرا فأنا أول من قام بها وليست فكرتى، لكنها فكرة الإعلامية منى الشاذلى وهذا كان عام 2017، وكانت خارج أى أحداث، أما حاليًا أعتقد أنه لا يمكن التفكير بعمل حفلة أخرى أون لاين لأنه صعب أعمل حفلة بدون جمهور.