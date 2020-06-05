شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم لـ"الخليج 365" عن خبر زواجها: "والله ما هتجوز فى السر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على مدار الساعات القليلة الماضية، انتشر خبر زواج النجمة نيللى كريم من رجل الأعمال عمر إسلام، وهو الأمر الذى تداوله العديد من رواد السوشيال ميديا، لعدة أسباب منها النجاح والتواجد القوى لنيللى خلال شهر رمضان الماضى بمسلسل "بـ100 وش"، فضلا عن انفصالها خلال الفترة الماضية.

”الخليج 365” تواصل مع النجمة نيللى كريم، والتى أكدت فى تصريحات خاصة، أنه عند زواجها ستعلن على الفور، مؤكدة أن هناك بالفعل مشروع قائم، لكن لم يُكلل حتى الآن بالزواج أو حتى الارتباط الرسمى.



الفنانة نيللى كريم

وعلقت نيللى لـ"الخليج 365"، على الخبر ساخرة: "والله لما هتجوز هقول.. مش هتجوز فى السر والله، دى مش طريقتى خالص".

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كانت النجمة نيللى كريم قد خضعت لسيشن صور جديد نشرته عبر صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعى، ونال إعجاب جمهورها.

وتواجدت نيللى كريم خلال السباق الرمضانى الماضى بمسلسل "بـ 100 وش"، وحققت من خلاله نجاحه جماهيرى ونقدى كبير للغاية، وشاركها البطولة كل من آسر ياسين ومصطفى درويش وإسلام إبراهيم وشريف دسوقى وسلوى محمد على ومحمد عبد العظيم وعلا رشدى وعدد كبير من الفنانين، من تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكرى‏‎.



النجمة نيللى كريم

ومن أبرز عوامل نجاح نيللى هذا العام هو التغيير الكامل الذى قدمته فى مسلسلها الأخير، حيث أتجهت للدراما الكوميدية وحققت من خلالها نجاح كبير، بعد عدة سنوات طويلة قضتها فى عالم الدراما الرومانسية والتراجيدى.

يذكر أن النجمة نيللى كريم تزوجت مرتين من قبل، الزيجة الأولى كانت فى سن الـ 17 عام، ولديها أربع أبناء، كريم 25 سنة، ويوسف 20 سنة، وسيليا 13 سنة، وكندة 8 سنوات.