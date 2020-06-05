شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إليسا تتألق في حفلها الأون لاين بإطلالة جريئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألقت النجمة اللبنانية إليسا، خلال حفلها الغنائي الذى أحيته "أون لاين"، بعد أن ظهرت بإطلالة جريئة مرتدية فستانا قصيرا أسود اللون، ويأتي هذا الحفل ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب من داخل منازلهم أو بعض المسارح الخاصة بهم، للترفيه على جمهورهم وتعويضهم عن الحفلات في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقدمت المطربة إليسا عددًا من أبرز أغانيها من بينها، "إلى كل اللى بيحبونى"، و"كرهنى"، و"أنا وحيدة"، "كلنا نغنى" "الفرحة اللى أنا فيها"، و"هنغنى كمان وكمان"، و"نفسى أقوله"، و"مكتوبة ليك"، كما غنت أغنية "وحشتونى" للنجمة الراحلة وردة الجزائرية، كما غنت أحدث أغنياتها أغنية "قهوة الماضى" لأول مرة بشكل لايف.

فى سياق آخر حرصت النجمة اللبنانية إليسا على الالتزام بتعليمات الوقاية لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وظهرت وهى ترتدى "كمامة طبية" في أول بروفة مع فرقتها الموسيقية منذ انتشار فيروس كورونا.

ونشرت النجمة اللبنانية، مقطع فيديو لها أثناء وصولها للاستوديو وهي ترتدي الكمامة الطبية، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، حيث ظهر أيضًا كل طاقم الأستوديو وهما يلتزمون بالوقاية الطبية وإرتداء الكمامة.

من ناحية أخرى، طرحت إليسا مؤخراً أغنية "قهوة الماضي" وهى من كلمات سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم وتوزيع كميل خورى، وكانت آخر أغانى إليسا أغنية "هنغني كمان وكمان" التى طرحتها مؤخراً وهى من إخراج إيلي رزق الله ومن كلمات شادي نور وألحان محمد يحيى.

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