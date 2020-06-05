شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Just Mercy يطرح على منصات البث بعد مصرع جورج فلويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة Warner Bros، عن طرح فيلم Just Mercy، على منصات البث المختلفة، خلال يونيو الجارى، وذلك مجانا، وذلك بعد مصرع جورج فلويد، الذى أدى إلى اندلاع المظاهرات فى العديد من مدن الولايات المتحدة الأمريكية، وأعلنت الشركة ذلك من خلال حساب الفيلم الرسمى على موقع التغريدات القصيرة تويتر، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " theplaylist".

وعلق العاملون على الفيلم على الخبر بـ موقع التغريدات تويتر، "نحن نؤمن بقوة قصة #JustMercy، ولذلك قررنا تقديمه لأولئك المهتمين بمعرفة المزيد عن العنصرية النظامية التي يعاني منها مجتمعنا، لشهر يونيو، ستكون #JustMercy متاحة للتأجير مجانًا على منصات رقمية في الولايات المتحدة".

Advertisements

فيلم Just Mercy بطولة جيمي فوكس وبري لاريسون وتيم بلاك نيلسون و مايكل بي جوردان و روب مورجان ، والفيلم من تأليف وإخراج ديستين دانيال كريتون، الفيلم كان قد حقق إيرادات وصلت إلى 50 مليون و 401 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى.

وتدور قصة فيلم Just Mercy، حول محامي شاب يدعى برايان ستيفنسون، ومعركته التاريخية من أجل العدالة، وذلك بعد تخرجه من جامعة هارفارد، وبدلاً من البحث عن عمل تقليدى، توجه إلى ألاباما للدفاع عن أولئك المدانين بالخطأً، بدعم من المدافعة المحلية إيفا أنسلي، وفى واحدة من أولى القضايا، وأكثرها إثارة، هي قضية والتر ماكميليان، الذي حكم عليه عام 1987 بالموت، من أجل جريمة قتل سيئة السمعة لفتاة تبلغ من العمر 18 عامًا، على الرغم من كثرة الأدلة التي تثبت براءته وحقيقة أن الشهادة الوحيدة ضده جاءت من مجرم له دافع الكذب، في السنوات التي تلت ذلك، أصبح برايان متورطًا في متاهة من المناورات القانونية والسياسية والعنصرية العلنية، وغير المحببة أثناء قتاله من أجل والتر، وغيرهم من أمثاله، مع الصعاب والمكدسة ضدهم.