شكرا لقرائتكم خبر عن بعد النجاح الكبير فى "البرنس" هل يتعاون محمد سامى ومحمد رمضان فى دراما 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق المخرج محمد سامى والنجم محمد رمضان عدة نجاحات سواء على مستوى الدراما أو السينما أو الكليبات، وأصبحا تيمة نجاح سوياً، حيث تعاون الثنائى فى مسلسل "الأسطورة" عام 2016، وتكرر التعاون فى فيلم "جواب اعتقال" محققاً ايرادات وصلت لـ 25 مليون جنيه وقت عرضه، كما تعاونا فى كليب "BUM BUM" وحقق نسب مشاهدات عالية، مما ساهم فى حدوث كيماء وتفاهم بينهما ، ليتجدد التعاون فى مسلسل "البرنس" الذى عرض فى شهر رمضان المنصرم، محققاً إشادات كبيرة على المستوى النقدى والجماهيرى فى آن واحد.

وخلال السنوات الماضية، هناك ظاهرة بدت واضحة للجمهور، وأصبحت تيمة نجاح ، وهى تعاون بعض النجوم مع مخرجين على مدار سنوات ، نظرا للتفاهم والنجاح الذى يحققانه ، وعلى سبيل المثال المخرج بيتر ميمى والنجم أمير كرارة، والذى حققا نجاحاً منقطع النظير فى ثلاثية "كلبش" ثم فيلم "كازابلانكا" وأخيراً مسلسل "الاختيار، كما تعاون المخرج حسين المنباوى والنجم ياسر جلال فى "لمس أكتاف" ثم "الفتوة" وغيرهم .

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وبدأ الجمهور يتوقع تعاون محمد سامى ومحمد رمضان مجدداً فى رمضان 2021، خاصة بعد نجاح "البرنس"، الذى جعل محمد رمضان يستعيد مكانته الطبيعية فى قائمة نجوم الصفوف الأولى، وهو ما جعل الجمهور يتساءل ، هل يتعاون محمد رمضان والمخرج محمد سامى فى مسلسل برمضان المقبل ؟.