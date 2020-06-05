شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مطربة الأوبرا فرح الديبانى: تلقيت دعما وتشجيعا كبيرا من الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مطربة الأوبرا المصرية العالمية فرح الديباني، إنها تلقت دعمًا وتشجيعًا كبيرًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء تكريمه لها بأحد مؤتمرات الشباب عقب حصولها على جائزة أفضل صوت صاعد بأوبرا باريس.

وكشفت "فرح" لليوم السابع، أثناء ظهورها ببرنامج live مع As3ad ، الذي يقدمه الزميل محمد أسعد كواليس الحوار الذي دار بينها وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تكريمه لها بمؤتمر الشباب العام الماضي، قائلة أنها شعرت بمدى ترحبيه ودعمه وتشجعيه لها، فهو أشعرها أنه سعيد بإنجازاتها وإنجازات جميع الشباب المصري سواء داخل مصر أو خارجها.

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يذكر أن "فرح الديباني" أول فتاة مصرية وعربية تغني في أوبرا باريس، وحصلت على جائزة مؤسسة "فاجنر"، بعد اختيارها من قِبل مجلة عالم الأوبرا في ألمانيا كأفضل موهبة أوبرالية شابة، وقدمت دور "كارمن" في الأوبرا الشهيرة التي تحمل نفس الاسم بنجاح، وتحلم بتقديم دور "عايدة" في الأوبرا المصرية الشهيرة في المستقبل.‏

برنامج live مع As3ad يقدمه محمد أسعد، عبر الصفحة الرسمية لليوم السابع على انستجرام، يستضيف خلاله عددًا من المشاهير من نجوم الفن والرياضة والمجتمع، عبر خاصية "لايف"، ليكون منصة لتبادل الحديث والتفاعل مع الجمهور والإجابة على أسئلتهم.