شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدي مداعبا أحد المتابعين: جرب مع "سيري" دي بنت ناس ومحترمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازح الفنان محمد هنيدي أحد المتابعين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الخميس، حينما نشر شخص يدعى "بندر" مقطع فيديو كوميدي ساخر تحدث فيه عن موقع إليكسا المتخصص في ترتيب المواقع من حيث عدد الزوار.

وظهر في مقطع الفيديو شخص يخاطب أليسكا على أنها فتاة، قائلاً: "ممكن تبقي حبيبتي" فردت الفتاة الافتراضية التي تجسد "أليسكا" قائلة: "أنا معجبة بك كصديق"، معلقًا على الفيديو قائلاً: "على طول الفرند زون ما تتفاهم".

وعلق الفنان محمد هنيدي مازحًا ومداعبًا "بندر" قائلاً: "حتى أليكسا حطت في الفريندزون يا بندر.. طب جرب مع سيري.. دي بنت ناس ومحترمة".





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يشار إلى أن الفنان محمد هنيدى طمأن جمهوره من خلال ”الخليج 365”، وقال إنه أجرى عملية قسطرة في القلب وتركيب دعامتين، منذ 10 أيام، لافتًا إلى أنه لم يخبر أحد بسبب الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، قائلاً: "مكنتش راضى أقول عشان محدش يتخض.. والحمد لله أنا طبيعى وكويس"، كما شكر الدكتور الذى أجرى له العملية حسام الحصرى.

وعن عدم حضوره جنازة الفنان الراحل حسن حسنى، قال: "عم حسن حسنى ده أبويا ومرضى منعنى من حضور الجنازة، خاصة أن الأطباء منعونى من النزول تماماً".

وعلى صعيد آخر، قرر المخرج شريف عرفة تأجيل البدء فى تصوير فيلمه الجديد "النمس والإنس" للنجم محمد هنيدى فى الفترة الحالية، حيث كان مقررا بدء تصوير المشاهد الأولى الأسبوع المقبل، وذلك بسبب اجراء بطل العمل محمد هنيدى عملية قسطرة فى القلب ومنعه الأطباء من النزول تماماً فى الوقت الحالى، على أن تكون فترة التأجيل شهرا حتى يتعافى هنيدى من مرضه بشكل نهائى.