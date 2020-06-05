شكرا لقرائتكم خبر عن قبل استئنافه.. الانتهاء من تصوير 70 % فى أحداث "قوت القلوب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستأنف الفنانة ماجدة زكى وأسرة مسلسلها الجديد "قوت القلوب" تصوير المشاهد المتبقية من العمل فى النصف الثانى من شهر يونيو الجارى، وذلك بعد توقفه قبل شهر رمضان الماضى بسبب الاجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا، لاسيما وأن الشركة المنتجة قررت عرض أول 25 حلقة منه قبل الشهر الكريم على ان تعرض الـ 25 حلقة الثانية خلال الفترة المقبلة.

وصورت ماجدة زكى وأسرة المسلسل 70 من مشاهد النصف الثانى من العمل ويتبقى 3 أسابيع فقط ويتم الانتهاء من الأحداث نهائياً وتحديد موعد عرض الـ 25 حلقة الثانية على قناة الحياة خلال الأسابيع المقبلة، خاصة وان النصف الأول من المسلسل حقق ردود أفعال مميزة وقت عرض ولاقى تفاعل كبير من الجمهور.



قوت القلوب

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"قوت القلوب" ينتمى لنوعية أعمال الـ 50 حلقة وبطولة ماجدة زكى، خالد زكى، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقى، محمد أنور، إسلام جمال، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة.

تدور أحداث المسلسل حول قوت (ماجدة زكى) التى تعمل مدرسة وتحاول إعالة أسرتها ورعايتها، ولكن يتعرض ابنها حسن الطبيب للعديد من المتاعب في حياته بسبب تصرفات أمه غير المتزنة، ولكن سرعان ما تجد قوت نفسها في صراع غير محتمل مع أبنائها فى اطار اجتماعى عائلى.