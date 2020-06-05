شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة يصاب بـ ألزهايمر فى فيلم "الغسالة".. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنف النجم محمود حميدة تصوير مشاهده فى فيلم "الغسالة"، للفنانة هنا الزاهد وأحمد حاتم، الأيام الماضية فى الديكورات الخاصة بالعمل بأحد مصانع البلاستيك، ويصاب حميدة بـ ألزهايمر خلال أحداث الفيلم وتدور الأحداث فى إطار كوميدى، ويحتاج حميدة إلى معاملة خاصة.

وصورأبطال الفيلم أغلب مشاهدهم قبل انتشار الفيروس، ويتبقى لفريق العمل نحو أسبوع من التصوير استعداداً لطرحه بعد قرارالحكومة بفتح السينمات، ويدور أحداث حول عمر، الذى يحاول استخدامها للتخلص من الشوائب التى تمنعه من الارتباط بحب حياته.

فيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية، ويشارك فى بطولته أحمد حاتم ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحى وطاهر أبو ليلة وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه فى إطار رومانسى.

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ويسجل الفيلم التعاون السينمائى الثانى بين هنا الزاهد وأحمد حاتم بعدما قدما فيلم "قصة حب" الذى تم عرضه فى موسم عيد الحب من العام الماضى، وحقق نجاحاً لافتاُ، وهو من إخراج عثمان أبو لبن وشارك فى بطولته فرح يوسف، ياسر الطوبجى، علا رشدى، حنان سليمان، ودارت أحداث الفيلم فى إطار رومانسى لايت حول أحمد حاتم الذى يتعرض لحادث ويفقد نظره لتقف حبيبته بجواره وتسانده.

وكانت آخر أعمال محمود حميدة ظهوره فى دراما رمضان الماضى بمسلسل "لما كنا صغيرين"، مع ريهام حجاج وشارك فى بطولة العمل كل من الفنان خالد النبوى، ونسرين أمين ونبيل عيسى، وهانى عادل وكريم قاسم، وأخرون من النجوم.

وتدور قصة المسلسل فى إطار تشويقى مثير حول خمس أصدقاء ‏تخرجوا ‏فى ‏الجامعة الأمريكية، وعملوا فى مكان واحد سويا يترأسه ‏دكتور الجامعة ‏سليم منصور ‏الذى يتورط فى أعمال مشبوهة، وإذا ‏بجريمة قتل تقع فى ‏ظروف غامضة وتغير ‏مجريات الأمور ويتم ‏البحث عن القاتل‎.‎