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خناقة شيرين وحسام حبيب.. النجمان يكذبان رواية شهود العيان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الوقت الذى أكد فيه شهود العيان الأزمة التى نشبت بين شيرين عبد ‏الوهاب وحسام حبيب بفيلا ‏الأخير بمدينة الرحاب، ووصلت إلى التراشق ‏بالألفاظ، وطلب شيرين للطلاق، خرج الزوجان على حسابتهما الشخصية ‏ونفيا تلك الأخبار.‏

 

ونفى حسام حبيب صحة ما تداوله البعض بشأن وجود خلافات مع زوجته ‏شيرين عبد الوهاب، مقتبسًا آية من القرآن الكريم في تغريدة له عبر حسابه ‏الرسمي على تويتر، مغردًا: ‏‎"‎فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا‎"‎‏.‏

 

كما قالت الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر حسابها الرسمي على "تويتر": ‏‏"قريت أخبار أو بمعنى أصح شائعات ملهاش أي أساس من الصحة ومش ‏مظبوطة بالمرة.. بحبك يا صاحبي".‏

 

لكن شهود العيان أكدوا استعانة شيرين عبد الوهاب بالنجم أحمد سعد بعد ‏أن اشتد الخلاف بينها وبين حسام حبيب، ونجح سعد فى الصلح بين ‏الزوجين، وغادر الرحاب وقد تصالح ‏الزوجان، فهل تسعى شيرين لنفى ‏الأزمة بعد الصلح مع حسام حبيب؟

 

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حاولنا التواصل مع النجمة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب إلا أن ‏كل منها رفض التعليق على الأمر وأغلقا هاتفهما ، وفضلا التعليق على ‏الأزمة ونفيها من خلال حسابتهما على السوشيال ميديا. ‏

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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