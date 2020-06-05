شكرا لقرائتكم خبر عن خناقة شيرين وحسام حبيب.. النجمان يكذبان رواية شهود العيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الوقت الذى أكد فيه شهود العيان الأزمة التى نشبت بين شيرين عبد ‏الوهاب وحسام حبيب بفيلا ‏الأخير بمدينة الرحاب، ووصلت إلى التراشق ‏بالألفاظ، وطلب شيرين للطلاق، خرج الزوجان على حسابتهما الشخصية ‏ونفيا تلك الأخبار.‏

ونفى حسام حبيب صحة ما تداوله البعض بشأن وجود خلافات مع زوجته ‏شيرين عبد الوهاب، مقتبسًا آية من القرآن الكريم في تغريدة له عبر حسابه ‏الرسمي على تويتر، مغردًا: ‏‎"‎فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا‎"‎‏.‏

كما قالت الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر حسابها الرسمي على "تويتر": ‏‏"قريت أخبار أو بمعنى أصح شائعات ملهاش أي أساس من الصحة ومش ‏مظبوطة بالمرة.. بحبك يا صاحبي".‏

لكن شهود العيان أكدوا استعانة شيرين عبد الوهاب بالنجم أحمد سعد بعد ‏أن اشتد الخلاف بينها وبين حسام حبيب، ونجح سعد فى الصلح بين ‏الزوجين، وغادر الرحاب وقد تصالح ‏الزوجان، فهل تسعى شيرين لنفى ‏الأزمة بعد الصلح مع حسام حبيب؟

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حاولنا التواصل مع النجمة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب إلا أن ‏كل منها رفض التعليق على الأمر وأغلقا هاتفهما ، وفضلا التعليق على ‏الأزمة ونفيها من خلال حسابتهما على السوشيال ميديا. ‏