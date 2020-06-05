شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الملحن أشرف سالم.. وبهاء الدين محمد: من أقرب الناس لقلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الشاعر بهاء الدين محمد، وفاة صديقه الملحن أشرف سالم، عبر منشور كتبه على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلا، الملحن أشرف سالم من أقرب الناس لقلبى ومن أقرب صحابى ولسه من كام يوم بنضحك واتفقنا يجيلى هو إيهاب توفيق بس خلاص مات خلاص أشرف مات".

وتابع، ماكنتش قادر أكتب بس لازم أقولكم أدعوله هو محتاج كده، اللهم إرحمه وإغفرله، وأدخله الجنة دون حساب ولا سابق عذاب، ماحدش يحب الدنيا ولا يحب حد قوى".





وكانت آخر أعمال الملحن أشرف سالم، دعاء بعنوان "يارب يارب" للمطرب إيهاب توفيق، ومن كلمات أحمد عبدالله وتوزيع أحمد عبد العزيز، وتم طرحه خلال شهر رمضان المنقضى.