شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر ألحان الراحل أشرف سالم.. مصطفى قمر ومحمد محيى وإيهاب توفيق أبرز النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل الملحن أشرف سالم فى الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر ناهز 50 عاماً، وهو واحد من أشهر الملحنين، حيث قدم العديد من الأغانى لنجوم الطرب، وفى السطور التالية نرصد أشهر أعماله فى مجال الغناء مع المطربين:

١-أغنية بعنوان "قالوا فكك" لميرهان حسين، وهي من كلماتها، وتوزيع محمد همام.

٢-أغنيه "عارف لية" للنجم مصطفى قمر، وكلمات الشاعر الراحل سامح العجمي، وتوزيع أشرف عبدة، ودعاء ديني بعنوان "قبل أذن الفجر" من كلمات هاني عبد اللطيف، وتوزيع مصطفي مهاب.

٣-أغنية "في الأول" للنجم محمد محي، من كلمات عبير الزراز، وتوزيع هاني يعقوب، ودويتو الشهير بعنوان "واه ياغزالي" لحميد الشاعري ومصطفي قمر، من كلمات الشاعر سامح العجمي، وأغنية "البادي أظلم" للمطربة جنات، وهي من كلمات تامر حسين ، وتوزيع أمير محروس.

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٤-أما عن أخر أعمال أشرف سالم التي طرحت في الفترة الأخيرة، الموسيقى التصويرية لمسلسل "يا أنا ياجدو"الذى عرض في شهر رمضان الماضي، هو من بطولة أحمد بدير، وسارة سلامة، وطارق صبري.

٥-أغنتان للمطرب إيهاب توفيق مؤخرا، الأولى في شهر رمضان بعنوان "مدفع رمضان" كلمات حسين رياض، وتوزيع أحمد عبد العزيز، والثانية" الأهلى ده نادى كيان" إهداء لجمهور النادي الأهلي، وهي من كلمات أحمد خاطر، وتوزيع أكرم عادل.