شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة تعلن نتيجة مسابقة الكتابة المسرحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض عن نتيجة مسابقة الكتابة المسرحية لعام 2020 والتي تضم التأليف والإعداد المسرحي، والتي نظمتها الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة ،ويديرها المخرج عادل حسان، وكانت قد أعلنت عن مسابقة الكتابة المسرحية في نوفمبر 2019 الماضي، وتقدم لها (171 نصًا مسرحيًا) في فرعي التأليف والإعداد المسرحي لكتاب من مختلف الأجيال دون تقيد بالمرحلة العمرية، وبدأت لجنتي التحكيم أعمال فحص النصوص وتقييمها قبل أربعة شهور.

وجاء هدف المسابقة تشجيع الكتاب علي تقديم نصوص مسرحية جديدة لتدعيم فرق الأقاليم المسرحية بنصوص جديدة.

وقد جاءت نتائج التأليف المسرحي والتي تشكلت لجنة تحكيمه من الناقد محمود نسيم، والكاتب دكتور علاء عبد العزيز، والناقد دكتور محمد سمير الخطيب، كالتالي فاز بالجائزة الأولي نص "المهان" للكاتب سليم كتشينر، وبجائزة المركز الثانى نص "دوار البحر" للكاتب محمد علي إبراهيم، بينما جاء في المركز الثالث بجائزةنص "هنَّ" للكاتبة أميرة أشرف طه.

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كما منحت اللجنة شهادات تقدير لعدد من النصوص، استنادا إلى تميزها الفنى، وهذه النصوص هى: "القصر" للكاتب هشام حامد عبد الحافظ، "القفص المفتوح" للكاتب الأمير حسن شحاتة، "الفاختة" للكاتب عبد الهادي محمد عبد الهادي، "خد لك ساتر" للكاتب طنطاوي عبد الحميد طنطاوي، "الآخرون لا ينتصرون أحيانًا" للكاتب أيمن محمد أحمد.

أما مسابقة الإعداد المسرحي والتي ضمت في عضويتها الكاتب حاتم حافظ، الفنان أحمد مختار، الكاتب ياسر علام، منح الجائزة لنص "العمى" عن رواية جوزيه سارماجو، إعداد الكاتب إسلام محمد محمد توفيق، وفاز بالجائزة الثانية نص "تاروت" عن رواية بيرسية ميريميه "كارمن"، إعداد الكاتب محمود محسن السيد، وفاز بجالزة المركز الثالث نص "أحدب نوتردام" عن أحدب نوتردام لفيكتور هيجو، إعداد الكاتب خالد توفيق السمان.

ومنحت لجنة تحكيم الإعداد المسرحي شهادات تقدير للنصوص التالية لتميزها وهي: "دعاء الكروان" عن رواية طه حسين "دعاء الكروان"، إعداد الكاتبة إيمان سمير عبد القادر، ونص "مدد يا سيدي المنصوري" عن كتاب الأهالي "فجر الاشتراكية المصرية" لمصطفى حسين المنصوري، إعداد الكاتب أشرف أبو جليل، مع التوصية بمنح الأعمال الفائزة والحاصلة علي شهادات تقدير أولوية الإنتاج بالموسم المسرحي المقبل لخطة الإنتاج التي تقدمها فرق الأقاليم المسرحية التابعة للهيئة العامة.