شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أزمة خناقة شيرين وحسام حبيب..أحمد سعد ينشر صورة لهم ويعلق: أصحابى وحبايبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان أحمد سعد، صورة تجمعه مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، والفنان حسام حبيب، عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، وكتب فى تعليقه عليها: "أصحابي وحبايبى"، وذلك بعد الجدل الدائر حول وقوع خلافات ومشادات وصلت إلى التراشق بالألفاظ مع زوجته النجمة شيرين عبد الوهاب في الآونة الأخيرة، والإشارة إلى أن أحمد سعد تدخل للصلح بينهما.

وكان الفنان حسام حبيب، حسم الجدل الدائر حول وقوع خلافات ومشادات وصلت إلى التراشق بالألفاظ مع زوجته النجمة شيرين عبد الوهاب في الآونة الأخيرة، وذلك بعدما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي وجود خلاف حاد نشب بين الزوجين مؤخرًا.

ونفى حسام حبيب صحة ما تداوله البعض بشأن وجود خلافات مع زوجته شيرين عبد الوهاب، مقتبسًا آية من القرآن الكريم في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر، مغردًا: "فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا"، كما قالت الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "قريت أخبار أو بمعنى أصح شائعات ملهاش أي أساس من الصحة ومش مظبوطة بالمرة.. بحبك يا صاحبي".

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فيما أكد محمد شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء اليوم أن شقيقته شيرين عبد الوهاب وزوجها في منزلهما الآن، قائلا: "حسام وشيرين في بيتهما الحمد لله.. اطمنوا"، مازحًا: "يارب اللي بيطلع الشائعات دي يجيلو كورونا ونخلص منه يارب".

وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معلومات تشير إلى أن الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب تشاجرا مع بعضهما البعض، ووصل الأمر إلى التراشق بالألفاظ، فيما استعانت شيرين بصديقها ‏النجم أحمد سعد الذى جاء للصلح بين الزوجين.‏

كانت النجمة شيرين عبد الوهاب قد ظهرت بوزن زائد فى أحدث ظهور لها على ‏مواقع التواصل الاجتماعى منذ فترة كبيرة، حيث تداول رواد مواقع التواصل صورة ‏لها، وكالعادة أعادت الصورة الكلام مرة أخرى على احتمالية حمل شيرين بسبب ‏ظهورها بوزن زائد غير معتاد عليها، لكن رجح بعض المعلقين أن يكون وزنها نتيجة ‏الجلوس فترة طويلة فى البيت دون عمل أو خروج لإقامة حفلات، بسبب العزل ‏المنزلى الناتج عن الإجراءات الاحترازية المقررة فى أغلب البلدان لمواجهة انتشار ‏فيروس كورونا.