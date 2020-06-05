شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى يجرى عملية جراحية.. ودنيا سمير غانم: الأخ الكبير لينا ألف سلامة عليك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت النجمة دنيا سمير غانم، عن تمنياتها بالشفاء ودوام الصحة للدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، بعد خضوعة لعملية جراحية دون الكشف عن تفاصيل، ونشرت دنيا صورة تجمع أشرف زكى، وزوجته النجمة روجينا، حيث أثنت على جهده الكبير الذى يبذله للقيام بمهامه كنقيب للممثلين واهتمامه بجميع أعضاء النقابة وشئونهم.

وقالت دنيا سمير غانم، فى تدوينتها على الصورة التى نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، "دكتور أشرف زكى الأخ الكبير لينا كلنا كفنانين ألف سلامة عليك.. وحمد الله على سلامتك من العملية وربنا يحفظك لبيتك وولادك وزوجتك الجميلة، وكلنا عارفين إن تعبك ده بسبب الجهد الكبير اللى بتبذله فى النقابة واهتمامك بالصغير قبل الكبير.. كلنا مقدرين وربنا يقومك بالسلامة".

ويشار إلى أن الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، كان قد تغيب عن جنازة النجم الراحل حسن حسنى، ويبدو أن سبب تغيبه يعود لخضوعه لعملية جراحية، إلا أنه لم يعلن أى تفاصيل عن خضوعه لأى إجراءات طبية للعلاج حتى كشفت دنيا سمير غانم عن هذا بتدوينتها، وحينها وجهت انتقادات عديدة للفنانين لغيابهم الواضح عن حضور الجنازة، وبدوره، كشف الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية - آنذاك - أسباب غياب الفنانين فى جنازة الفنان حسن حسنى، موضحاً أن الفنان حسن حسنى أستاذ كل الأجيال، لسنا فى موقف تبرير أو دفاع ولا أحد وصى علينا ومشاعرنا تجاه "كبير العيلة" حسن حسنى معلومة، وكان هناك تكريم له.

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وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، على فضائية "CBC"، مع الإعلامية ريهام إبراهيم، يوم الأحد الماضى، أن وفاة الفنان حسن حسنى حدثت قبل الفجر بقليل ونعتاد أن الدفن قبل صلاة الظهر، والأسرة قررت أن يكون الدفن بسرعة بسبب الظروف وكان الساعة العاشرة صباحا، والمساحة من الفجر عن العاشرة صباحاً كانت غير كافية، مردفا: "الفنانون لم يغيبوا ومحدش وصى علينا، إحنا أدرى بمشاعرنا تجاه كبيرنا الخال الكبير حسن حسنى".

وتابع نقيب المهن التمثيلية: "الوسط الفنى كله ينزف دموع على حسن حسنى ومحدش وصى علينا، ونرفض المزايدة على غياب الفنانين عن جنازة الراحل حسن حسنى، موضحا أنه لو الدفن تأخر ساعتين أو ثلاثة لتواجد الوسط الفنى كله.

من جانبه قال حسن هشام حسن حسنى حفيد الفنان الراحل حسن حسنى، إن وفاة الفنان الراحل كان مفاجأة، لافتاً إلى أن الفنان كان يعانى من قىء ولم نكن نعرف أنها جلطة فى القلب، واستطرد: "دخل فى حاجات أتقل بكتير من كده وخرج منها، كان بيتضايق من الشائعات وبيقول الناس زهقت منى ليه، واللى حصل الموضوع طلع فجأة"، مردفا: "الموضوع جه فجأة وكلنا اتلبخنا وكنا نريد توصيل الأمانة وإكرام الميت دفنه، ومكنش فيه مساجد ليه نتأخر؟".