شكرا لقرائتكم خبر عن بيومي فؤاد: لا يزعجني لقب "النحيت" وتشبيهي بحسن حسني شرف لى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حل الفنان بيومي فؤاد ضيف برنامج التاسعة الذي يذاع علي القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، حيث قال خلال اللقاء: لم تزعجني كلمة "النحيت " الذي يطلقها عليَّ البعض، علي الرغم من أنه من المفترض أن أنزعج منها لأنها تعني أنني أقدم أعمالًا كثيرًا دون التركيز على الجودة، ولكن طيلة مشواري الفني أقدم ما يسعدني فقط، وعندما كنت صغيرًا كان حلمي أن أكون لاعب كرة أو ممثل لأن من وجهة نظري أن كلا منهما يعمل ما يحب وفي نفس الوقت يتقاضى عنه أجرًا.

وأضاف بيومي منذ عام ٩٠ وأنا أقدم مسرح هواة وعملت لمدة 7 أعوام بدون أجر، ثم التحقت بورشة مركز الإبداع الفني والذي يشرف عليها المخرج خالد جلال، حيث اختارني للتقديم عندما شاهد أحد عروضي بمسرح الشباب حين كان مديره وقتها، وكان ذلك في عام ٢٠٠٣، ويعتبر بداية انطلاقي عام ٢٠١٣ في مسلسل موجه حارة وعندما سألت المخرج محمد ياسين حينها عن سبب ترشيحه لي في هذا الدور المهم، جاء رده أنه شاهدني في أحد العروض المسرحية التي عرضتها في چراچ بوسط البلد وأمن بموهبتي.

وعن الفنان حسن حسني قال بيومي فؤاد، أطلق عليه أيضًا "النحيت" وكان من حقه أن يغضب من تلك الكلمة فهو لم يقدم يومًا دورًا مشابهًا للآخر، وعندما يشبهني الناس بحسن حسني أشعر بالفخر فهذا التشبيه شرف لي، فمهما قدمت لم أصل لمكانة حسن حسني فكان عظيمًا رحمه الله عليه .

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وعن بعض الإنتقادات التي وجهت للفنانين بسبب عدم حضورهم جنازة حسن حسني قال: "كلنا كنا ننوي حضور الجنازة التي أبلغنا أنها ستكون عقب صلاة الظهر، وبالفعل تواصلت مع المخرج معتز التوني ودكتور أشرف زكي أثناء تحركي لمكان الصلاة والجنازة في تمام الساعة الحادية عشر ظهرًا لأفاجأ أنه قد دفن فقررت الرجوع، وكان من الممكن أن أذهب وأخذ اللقطة ولكن هدفي كان حضور الصلاة والجنازة، وبالمناسبة كنا سنهاجم أيضًا إذا ذهبنا بسبب كورونا.