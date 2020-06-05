بالكمامات.. "القومى للمسرح" يحتفل بعيد ميلاد رئيس البيت الفني للفنون الشعبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفى المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير ياسر صادق بعيد ميلاد الدكتور عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية وذلك بمقر المركز بالزمالك في جو مليء بروح الأخوة والصداقة بحضور موظفي المركز القومي للمسرح والبيت الفني للفنون الشعبية مع التزام الحاضرين بالإجراءات الاحترازية حرصًا على سلامة الجميع.
وقد حرص الفنان ياسر صادق على اصطحاب الدكتور عادل عبده بجولة داخل وحدة المالتي ميديا بالمركز لمشاهدة أحدث وحدة مونتاج حرص صادق على جلبها للمركز حديثًا في إطار دعم التوثيق المصور بجانب الكاميرات الديجيتال الحديثة التي يتم التصوير بها منذ تولي صادق المسئولية.
وفي النهاية تمنى ياسر صادق استمرار النجاح ومزيد من التقدم للدكتور عادل عبده في مشروعاته بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.
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