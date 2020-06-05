شكرا لقرائتكم خبر عن الآن.. لقاء ”الخليج 365” مع أفضل مغنية شابة فى أوبرا باريس فرح الديبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الآن لقاء الخليج 365 مع الفنانة المصرية فرح الديباني، ضيفة برنامج live مع As3ad الذي يقدمه الزميل محمد أسعد على الصفحة الرسمية لليوم السابع بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

يمكنكم متابعة البرنامج لايف عبر:-

والفنانة فرح الديباني، حاصلة على جائزة أفضل مغنية أوبرا شابة من أوبرا باريس لتكون أول عربية تفوز بهذه الجائزة الدولية الرفيعة، وحصلت على درجتى البكالوريوس والماجستير فى الغناء الأوبرالى واختارتها مجلة عالم الأوبرا فى ألمانيا كأفضل موهبة أوبرالية شابة، كما حصلت على جائزة مؤسسة فاجنر وغنت على خشبة مسرح الكوميديا الأوبرالية فى برلين.

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وفى عام 2016، التحقت فرح الديبانى بأوبرا باريس، حيث تم اختيارها ضمن 5 فقط من 800 متقدّم للانضمام للأوبرا، حيث أصبحت أول مصرية تنضم لفرقة أكاديمية أوبرا باريس، وسبق وتم تكريمها من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي.

برنامج live مع As3ad يقدمه محمد أسعد، عبر الصفحة الرسمية لليوم السابع على انستجرام، ويستضيف خلاله عددًا من المشاهير من نجوم الفن والرياضة والمجتمع، عبر خاصية "لايف"، ليكون منصة لتبادل الحديث والتفاعل مع الجمهور والإجابة على أسئلتهم.