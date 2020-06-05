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مكملين مع إليسا.. جمهور ملكة الإحساس عن حفلها "الأونلاين": فاتنة.. فيديو وصور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "مكملين مع إليسا" هاشتاج أطلقه جمهور النجمة اللبنانية عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، تزامنًا مع إحياء إليسا حفل "أونلاين" على موقع "يوتيوب"، ليحل هاشتاج "مكملين مع إليسا"، فى المرتبة الرابعة فى تريند مصر، حيث احتفى الجمهور بأغانى نجمتهم المفضلة فى واحدة من الحفلات بدون جمهور التى أحياها عدد كبير من النجوم خلال الفترة الماضية فى ظل قيود إغلاق المستجد "كوفيد 19".

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نشر جمهور إليسا، مقاطع فيديو تظهر إبداع إليسا خلال الحفل وهى تؤدى أغانيها الشهيرة التى نالت إعجاب محبيها، كما شاركوا مجموعة من صورها أثناء الحفل وفى الكواليس، وكتب أحدهم فى تعليقه: "الملكة"، وقال آخر، "هى فاتنة"، كما قالت إحدى المعجبات، "إنها أيقونة.. إنها أسطورة وها هى اللحظة".

 

من جانبها، نشرت الفنانة إليسا، مقطع فيديو لكواليس استعداداتها قبل الحفل حين كانت تضبط مكياجها قبل الظهور على الجمهور فى حفلها "الأونلاين"، وجاء هذا بعدما كانت قد شوقت النجمة اللبنانية جمهورها ومتابعيها لحفلها "الأونلاين" الذى تحييه عبر موقع يوتيوب، بنشر لها عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وكتبت فى تعليقها على الصورة، "استعدوا، ترقبوا الساعة 10 مساءً بتوقيت بيروت".

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ويذكر أن النجمة اللبنانية، إليسا، أطلت، الخميس، فى الـ9 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 10 مساء بتوقيت بيروت، على جمهورها فى حفل أون لاين على "يوتيوب"، بالتعاون مع إحدى شركات الإنتاج الغنائى، حيث قررت أن تكون مكملةً لسلسلة حفلات عيد الفطر التى حملت عنوان "معيدين معاكم"، ليصبح اسمها "مكملين معاكم".

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وقدمت إليسا عددًا من أبرز أغانيها من بينها "إلى كل اللى بيحبونى"، و"كرهنى"، و"أنا وحيدة"، و"نفسى أقوله"، و"مكتوبة ليك" وغيرها من الأغانى، وفى سياق آخر حرصت النجمة اللبنانية إليسا على الالتزام بتعليمات الوقاية لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وظهرت وهى ترتدى "كمامة طبية" فى أول بروفة مع فرقتها الموسيقية منذ انتشار فيروس كورونا.

 

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وسبق أن نشرت النجمة اللبنانية، مقطع فيديو لها أثناء وصولها للاستوديو وهى ترتدى الكمامة الطبية، عبر حسابها الشخصى بموقع الصور انستجرام، حيث ظهر أيضاً كل طاقم الأستوديو وهما يلتزمون بالوقاية الطبية وإرتداء الكمامة.

 

 

من ناحية أخرى، طرحت إليسا مؤخراً أغنية "قهوة الماضي" وهى من كلمات سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم وتوزيع كميل خورى، وكانت آخر أغانى إليسا أغنية "هنغنى كمان وكمان" التى طرحتها مؤخراً وهى من إخراج إيلى رزق الله ومن كلمات شادى نور وألحان محمد يحيى.

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