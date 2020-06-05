تراند اليوم : نرمين ماهر ورندا البحيري إتجننوا علي التيك توك – شاهد

نشرت الفنانة نرمين ماهر فيديو جديد بصحبه راندا البحيري من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “تيك توك”.

وظهرت نرمين بصحبة راندا البحيري في فيديو كوميدي بسؤال راندا البحيري لها شكلي حلو وعلقت نرمين ماهر: راندا اتجننت قبل تلات شهور من تصوير فيلم الحوت.

وحاز الفيديو على إعجاب عدد كبير من متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات كالآتى:

انا بحبكم اوي والله

صباح الجمال

القمرات ربنا يحميكم

Advertisements

يذكر أن أحدث أعمال نرمين ماهر الدرامية مسلسل “فكرة بمليون جنيه” الذى تم عرضه فى السباق الرمضاني الماضي، من إخراج وائل إحسان.

المسلسل بطولة على ربيع، وصلاح عبدالله، وصابرين، وسهر الصايغ، وكريم ‏عفيفي، وطارق عبد العزيز، وملك قورة، وأحمد خالد صالح، وخالد كمال، وولاء الشريف.

@neermin.maher0

راندا أتجننت ???????? شكلي حلو ????????قبل تلات شهور من تصوير فيلم الحوت ???? ##راندا_البحيري @randaelbehairy88 ##نرمين_ماهر

♬ الصوت الأصلي – neermin.maher0