تراند اليوم : إصابة حليمة بولند بحروق بجسمها وترفض دخول المستشفي لهذا السبب – فيديو

أعلنت الإعلامية الكويتية حليمة بولند إنها تعرضت لحرق في جسدها نتيجة وقوع مياه ساخنة على جسدها فجر اليوم وهي في المطبخ.

وأشارت الإعلامية الكويتية إلى أن المياه لم تكن في وضع الغليان ولكنها أصابتها بحروق لأنها كانت ساخنة للغاية وآلمتها بشدة رغم استخدم كريمات الحروق وكمادات الثلج ورغم ذلك لم تتوجه لأي مستشفى خوفا من كورونا.

وقالت حليمة إن المستشفيات تفتفح أبوابها حاليا للطواريء وللمصابين بكورونا والوضع بها خطير للغاية لذا فضلت عدم الذهاب واختتمت بأن الدعاء والصدقة يدفعان البلاء.

يذكر أن حليمة بولند عادت لزوجها ووالد ابنتيها “كاميليا وماريا” واعتذرت عن تقديم برنامج “عالم الرجال” الذي كانت ستعود من خلاله إلى شاشات التليفزيون بعد فترة من الابتعاد.