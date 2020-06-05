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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل إصابة فهد السلامة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
الجمعة 5 يونيو 2020
صورة أرشيفية
أعلن الإعلامي الكويتي فهد السلامة عن إصابته هو وزوجته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وقام أيضا بنشر منشور على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي موقع تويتر بأن زوجته دخلت العناية المركزة بسبب فيروس كورونا.
فيما صرح المذيع الكويتي فهد السلامة من خلال ذلك المنشور الذي قام بنشره على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا أحبتي في الله أطلب منك الدعاء أم عيالي في العناية وحالتها غير مستقرة وقد تم إثبات أنها مصابة بالفيروس الوبائي.
فيما قامت الإعلامية مي العيدان بكتابة منشور على حسابها الشخصي على موقع بتويتر وقالت دعواتكم لزميلنا المذيع والإعلامي فهد السلامة على قناة سكوب وذلك بعد إصابته هو وزوجته بفيروس كورونا.
وتابعت الإعلامية مي العيدان من خلال حديثها وقتلن لا يرد القضاء سوى الدعاء ادعوا له يا جماعة الخير بالشفاء العاجل هو وزوجته فيما أعلنت قناة سكوب على حساب القناة الرسمي على موقع تويتر.
وتم وقف البث من قناة سكوب وذلك من خلال الإعلامي الكويتي فهد السلامة برنامجه الذي يقوم بتقديمه برنامج صوت الشعب بعد أن تم الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا كما طالبوا بالدعاء له ولزوجته أيضا التي ترقد في العناية المركزة بسبب حالتها الصحية بالشفاء العاجل.
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