بإطلالة ساحرة.. ماجي بو غصن تستعرض أناقتها على انستجرام

الجمعة 5 يونيو 2020

إطلالة ماجي بو غصن

نشرت الفنانة ماغي بو غصن مجموعة صور جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، بإطلالة جديدة.

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وتألقت ماغي بو غصن مرتدية فستان قصير فوق الركبة، باللون الاخضر اللامع على أحدث صيحات الموضة، وانتعلت حذاء ذا كعب عال باللون الأسود.

كما استكملت إطلالتها بمجموعة مجوهرات لافتة، فارتدت الأقراط باللون الذهبي والأخضر في الأذن لتتناسب مع إطلالتها، مع خواتم في اليد بشكل بسيط، وأسورة في اليد باللونين الأخضر والذهبي.

وتركت ماغي بو غصن خصلات شعرها البني القصير بطريقة جذابة للأنظار وبدون إضافة أي نوع من الاكسسوارات به.

وأعتمدت على وضع المكياج الساحر الذي يبرز جمال ملامحها، فوضعت اللون البني في الشفاه، مع إبراز العين بالكحل والماسكرا وا